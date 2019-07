Eddie Fleischman y Peter Arévalo se dicen de todo en vivo tras discusión por Christian Cueva | VIDEO

Vía Foxs Sports Radio Perú | Christian Cueva ha estado en boca de todos luego de ver las imágenes donde se le aprecia orinando en la vía pública tras acudir la fiesta por el cumpleaños de Carlos Zambrano tras el segundo lugar obtenido en la Copa América 2019 de Brasil.

En el programa de Foxs Sports Radio Perú, los periodistas Eddie Fleischman y Peter Arévalo se enfrascaron en una ardua discusión sobre lo sucedido con Christian Cueva, por lo que el popular 'Colorado' en el último programa del 17 de julio tuvo que pedir disculpas al inicio del mismo.

"Nosotros hemos estado hablando en los últimos días con respecto al caso de Christian Cueva y una de las cosas que dije es que debe tomarse en serio y que el futbolista no debe perder las formas. Quiero ser coherente, en mi opinión ayer en determinado momento perdí las formas, en el momento de discutir y de debatir con Peter, quizá se llegó a un nivel de discusión que no debía llegarse", manifestó Fleischman en los primeros minutos del programa en vivo.

▶Selección peruana Sub-23: horarios, fixture, estadio, apps y canales de TV para ver fútbol en vivo en los Panamericanos

▶VER | Fútbol Peruano 2019 EN VIVO: Dónde, a qué hora y cómo ver los partidos de la Liga 1, Liga 2 y Copa Perú | VIDEOS

"Si Peter se sintió tocado y alguien más en la mesa afectado y algunos de los televidentes, pido disculpas, poque de lo que se trata es de discutir con conceptos y no de entrar en discusiones personales y para nada los tengo, porque tengo 28 años de amistad con Peter y eso no se va a quebrar por un tema de debate de fútbol", agregó.

"No tengo nada que decir ni agregar, no me sentí tocado para nada", respondió inmediatamente el popular Mister Pet ante la pregunta de Alan Díez.

¿Qué pasó entre Eddie Fleischman y Peter Arevalo?

En la edición del programa del 16 de julio, el tema de debate fue las recientes imágenes de Christian Cueva, muy comentada por todos, pues denotava algunos excesos en el futbolista del Santos de Brasil.

El acalorado debate entre Eddie Fleischman y Peter Arevalo comenzó cuando el primero pedía que el comando técnico de Ricardo Gareca no deje pasar la situación de Cueva "como si nada sucediera". Esto generó la reacción de Arévalo, quien pregunto contrariado sobre si se estaba suponiendo que 'Aladino' sea sacado la selección peruana.

Más noticias en otros medios:

"No hablo sobre basura": el agente de Gareth Bale niega su fichaje por un grande de la Premier League

La 'MSN' vuelve a tomar forma: primera propuesta verbal del Barza por Neymar que supera los 222 'kilos'