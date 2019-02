Eddie Fleischman resta importancia a la salida de jugadores de la 'U'

La salida de los jugadores de Universitario de Deportes tras el triunfo ante César Vallejo aún dio para el debate. En la última edición del programa Fox Sports Radio Perú, el periodista Eddie Fleischman aseguró que Nicolás Córdova ha sabido manejar la situación de un tema que no considera influya en el resultado del fin de semana ante Unión Comercio.

"Yo creo que el episodio terminó hoy y se volteó la página. Si pierde la 'U' es irrelevante. Si aparece alguien, que dice la 'U' perdió porque salieron, ese tipo no conoce nada de fútbol, no entiende nada de este tema. Yo respeto el derecho a la opinión, no quiere decir que respete todas las opiniones", expresó el 'Colorado' en el espacio televisivo.

"Me parece que (Nicolás Córdova) lo tocó de una forma impecable. Para empezar no hay ni una sola imagen, en la que se vean en una situación comprometedora, indebida, incorrecta, poco profesional de ningún jugador", agregó Fleischman.

"Él no los arropa, solo describe las cosas como fueron", respondió el periodista al conductor Alan Diez, quien había dicho que Córdova los había "arropado" tras el respaldo brindado ante los medios.

