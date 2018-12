Eddie Fleischman lanzó fuerte comentario contra asistente de Melgar

Los ánimos acabaron muy caldeados en Melgar tras caer en la tanda de penales contra Alianza Lima y quedar fuera de la final del Descentralizado 2018. El técnico del equipo arequipeño, Hernán Torres, no quiso salir a la conferencia de prensa post-partido y mandó a su asistente Carlos Salazar, pero ese no fue el problema, aparentemente para Eddie Fleischman las declaraciones o la forma como quisieron 'ensuciar' el resultado no fue el apropiado.

Fuerte mensaje

'Bueno, yo les recuerdo a ellos. Que vean en Youtube, México 86: Brasil-España, el remate de Míchel, 'igualito' al de Christofer Gonzáles, entra y el árbitro no lo convalida. Terminó ganando Brasil 1-0. La final de Inglaterra 1966, que vean el Alemania-Inglaterra en donde Larrionda no convalida un gol legítimo de Lampard. Eso existe y seguirá existiendo en tanto no haya VAR. Pero venir a decir solo sucede en el Perú, le estoy dando tres ejemplos de Copas del Mundo. La falta de respeto que no vaya el técnico (a la conferencia de prensa) y que vaya el asistente', aseguró Eddie Fleischman en el programa Fox Sports Radio Perú.

Para el panelista de Fox Sports Radio Perú tratar de manchar el resultado deslizando que fue arreglado es completamente tachable. 'Insinuar que esto fue digitado para que gane un equipo de Lima y perjudique al FBC Melgar, es toda una audacia, un atrevimiento inaceptable. Esta jugada (el gol no convalidado de Christofer Gonzáles) podría confundir a cualquier árbitro del mundo. Es una jugada muy fina, entiendo la ira y frustración de los hinchas de Melgar, lo comprendo, pero el técnico no habló y el asistente no dice una palabra de que fallaron todos sus penales. No dijo que estuvo con el marcador a favor y no lo supo sostener. No dijo que le metieron dos goles de cabeza y le remontaron dos veces el marcador como le hicieron en Lima y Arequipa', sentenció Eddie Fleischman.