Eddie Fleischman: "La Bolsa de Minutos es un absurdo, un engañamuchachos" [VIDEO]

Este 2019, la Liga Profesional, que es como a partir de ahora se llamará el antes conocido Campeonato Descentralizado, volverá a sufrir algunos cambios en su formato. En una de las disposiciones que comunicó la FPF, se anunció que todos los clubes tendrán que sumar 4000 (cuatro mil) minutos en la Bolsa de Minutos.

Comentando sobre ese tema, el periodista deportivo Eddie Fleischman criticó a la FPF por mantener esa obligación que antes la mantenía vigente la ADFP.

"Lo que no me gusta es la Bolsa de Minutos que me sigue pareciendo un absurdo y un engañamuchachos. Nunca me ha gustado", dijo el 'Colorado' en Fox Sports Radio Perú.

"Muchos jugadores que ya no entran en la Bolsa de Minutos están siendo abandonados, nadie los quiere más", intervino Julinho.

Para Fleischman tener que cumplir con los 4000 minutos llevará a muchos técnicos a utilizar chicos que todavía no están preparados para la alta exigencia.

"Cuando tú como técnico te ves obligado a utilizar jugadores menores de 20 años a veces te ves obligado (sic) a utilizar jugadores que no tienen ese talento, pero los tienes que poner porque tienes que cumplir con los 4000 minutos. Y ese jugador pasa los 20 años y no sigue su carrera porque no tiene nivel. Entonces termina siendo un engaño. Para eso mejor que juegue uno de 21 años con talento, que uno de 19 que no tiene talento", concluyó el periodista.