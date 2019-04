Eddie Fleischman ataca a Universitario por no hacer homenaje a Juan José Muñante | FOTO

El periodista deportivo quedó más que sorprendido luego del Universitario vs. Sporting Cristal. Para el panelista de Fox Sports Radio Perú fue una "vergüenza" que en el duelo por la fecha 11 de la Liga 1 no se le dedique un minuto de silencio al fallecido Juan José Muñante, quien fue una de las figuras del elenco merengue durante los años 1969-1973.

"Me cuentan, porque vi el partido desde el pitazo inicial y no la antesala, que no hubo minuto de silencio por JJ Muñante, Si es así: ¡Es una vergüenza!. Dirigentes de la FPF y de los clubes (sobre todo la U que fue su equipo) sépanlo: Es una vergüenza", tuiteó el mencionado periodista tras el empate entre rimenses y cremas.

"Se jactan los dirigentes de la U de lo q significa su equipo pero no tienen ni idea de su historia, ni de sus héroes históricos. Son una vergüenza. No merecen manejar ese club. Ni uno ha sido capaz de pensar en un crespón negro o un minuto de silencio por Muñante", agregó.

Cabe recordar que Juan José Muñante falleció el pasado 23 de abril del 2019 víctima de un cáncer con el cual venía batallando hace algunos años.

El 'Jett' sí fue recordado por Pumas de la Liga MX

Juan José Muñante,'La Cobra' como también lo llamaban en México recibió un merecido homenaje en tierras aztecas por el que fue su club. Pumas UNAM decidió cambiar su escudo con la cara de quien fuera considerado en el último tiempo como el "último puntero derecho" del fútbol peruano.

