Eddie Fleischman arremete contra Universitario, Alianza Lima y Cristal tras la fecha 14 de la Liga 1 | VIDEO

En el fútbol peruano a través de los años a Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal se les ha denominado como "equipos grandes". Sin embargo, para el periodista de Fox Sports Radio Perú, Eddie Fleischman este rótulo hoy en día no existe, debido a los diversos problemas que abarcan dichas instituciones.

"NO HAY EQUIPOS GRANDES EN EL PERÚ"#FOXSportsPeru | La dura declaración de @E_FLEISCHMAN sobre el presente del fútbol peruano. pic.twitter.com/yIp1xnMMEV — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 20 de mayo de 2019

"No tenemos equipos grandes en el Perú si la definición de equipo grande es arraigo popular o historia. ¿Y por qué digo equipo grande? Porque equipo grande es institución deportiva, con infraestructura deportiva, con propuestas de varias disciplinas deportivas, con socios de la entidad deportiva, con ingresos importantes. Con una siembra profunda, pareja y sostenible en el tiempo", enfatizó Eddie Fleischman en el espacio televisivo.

Julinho quiso defender a los clubes peruano, pero...

En otro momento, Julinho intentó salir en defensa de los considerados "grandes", pero Fleischman dejó contundente mensaje: "Julinho, por favor ¿qué envergadura de club es el Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Mineiro? Si quieres quedarte en la mediocridad, quédate. Yo no. No son equipos grandes porque no son instituciones solventes. No tienen políticas, no tienen visión de futuro. No tienen planificación. Son improvisados. No son equipos grandes. El departamento de Esgrima del Real Madrid es más grande que algún club de acá".

Además, Eddie Fleischman cuestionó una eventual salida de Nicolás Córdova tras las polémicas declaraciones sobre la Bolsa de Minutos: "Eso que pasa ahora en la U (la posible salida de Nicolás Córdova), todo ese manejo, modus operandi, tan repetido en los equipos peruanos, es lo que me hace decir a mí, y duela a quien le duela, lo lamento, que no hay equipos grandes en el Perú. Cuestionan a un entrenador que dice 'nuestros menores no responden'. ¿No pueden decirle la verdad a la U?".

