Lo echaron de Cristal, brilla en Bolivia y explica su fracaso en Perú

Hace un año, Sporting Cristal sumó un refuerzo que prometía para el ataque celeste. Bajo el mando de Pablo Zegarra, Rolando Blackburn nunca pudo demostrar su poderío goleador y tuvo que marcharse del club sin pena ni gloria, pese a que todavía tenía contrato.

Ahora, el panameño es figura en Bolivia, donde suma 8 goles y es el máximo anotador en la Primera División con la camiseta de The Strongest. Luego de marcar un gol en la última fecha, Rolando Blakcburn reveló la razón de su fracaso en nuestro país: "Me costó un poco en Sporting Cristal, no tuve muchos minutos", reconoció el delantero.

Además, Rolando Blackburn habló sobre cómo fue que llegó a The Strongest: "Me hablaron a través de mi representante (para ir a Bolivia) y acepté. Sé lo que es The Strongest porque es un equipo grande. El equipo va paso a paso, hemos comenzado bien, falta mucho", afirmó el panameño, que lleva 8 goles en 6 fechas.

El delantero panameño ha marcado goles en casi todas las fechas. Su club, The Strongest, marcha tranquilo en la primera ubicación, teniendo como único perseguidor al Royal Pari de Roberto Mosquera, que empató en la última fecha y suma 16 puntos.

Así fue el último gol de Blackburn

Gol de Rolando Blackburn siendo titular y jugando hasta el minuto 88' con el triunfo de su equipo esta tarde en la Jornada 6 de Bolivia. @Toro_Blackburn The Strongest 2 - 1 Oriente Petrolero pic.twitter.com/7ZyXAx3D6a — Futbol de Panama (@FutboldePanama) 13 de agosto de 2018

