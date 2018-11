DT de Tauro se pronunció sobre llegada de Luis Tejada

En las últimas horas, el nombre del delantero panameño, Luis Tejada, quien actualmente juega en Sport Boys sonó en Tauro, uno de los equipos más importantes de su país.

Entrevista y Foto : Jean Pierre Maraví - José Luis Cardenas

Por esa razón, EL BOCÓN decidió hablar con el técnico de Tauro, el uruguayo Saúl Maldonado para que se pronuncie al respecto sobre la posible llegada de Luis Tejada para el 2019.

"No tengo ninguna información al respecto. Nosotros estamos jugando las semifinales enfrentando mañana a Árabe Unido y son dos partidos (sábado y viernes). Por ahora, en lo único que estamos enfocados en esta llave. No hablamos otra cosa", fueron las primeras palabras de Saúl Maldonado a EL BOCÓN.

Finalmente, el estratega uruguayo, se pronunció un poco más a fondo sobre el tema de Luis Tejada, quien actualmente juega en Sport Boys: "Se quien es Luis Tejada, es un delantero panameño importante, pero en este momento no pienso nada. Mi única prioridad es el partido de mañana. Yo no he hablado con los dirigentes sobre la posible llegada de Tejada. No hemos comentado nada de ese tema. Como te dije sabemos que es un delantero importante en el fútbol panameño y la selección. Reconocemos sus virtudes, pero no hemos hablado de Tejada para contratarlo la siguiente temporada".

