San Martín quiere volver a ser protagonista. Después de luchar el descenso las últimas temporadas, el cuadro de Santa Anita buscará que este 2020 sea distinto. Para esta temporada, el cuadro santo contrató al entrenador argentino, Hector Bidoglio, quien señaló que el plantel todavía no está cerrado y que espera la llegada de Sebastián González Zela.

Actualmente, el delantero que la temporada pasada visitó los colores de Sport Boys, se encuentra entrenando con la selección Sub 23 que se prepara con miras al Torneo Preolímpico de Colombia. Sin embargo, Bidoglio aseguró que espera contar con el para esta temporada.

“Me dijeron que (Sebastián) González Zela estará con nosotros. No sé si está cerrado, pero contamos con él”, señaló a Gol Perú, el ex DT de Newell’s Old Boys y de la selección Sub 23 de Bolivia .

Otros de los futbolistas que se encuentran con el seleccionado de Nolberto Solano y que no estarán disponibles para el equipos santo hasta por lo menos fines de enero son: José Luján, Jordan Guivin, Pedro Ynamine y Jairo Concha