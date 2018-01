DT de Oriente Petrolero no subestima a Universitario de Deportes

Universitario de Deportes no puede contratar jugadores, y muchos de sus jugadores más importantes de la temporada pasada, como Carlos Cáceda, Luis Tejada y Alberto Rodríguez no continuarán en el equipo crema. La situación en Ate no es la mejor de cara a la Copa Libertadores, donde deberá enfrentar a Oriente Petrolero en la primera fase.

Oriente Petrolero empezó trabajos a fines de diciembre

El DT del equipo boliviano, el argentino Néstro Clausen, que fuera campeón del mundo como jugador de la selección argentina en 1986, restó importancia a la imposibilidad de Universitario de Deportes de poder contratar jugadores. "Sabemos que Universitario no pudo contratar a ningún jugador por un castigo, pero igual será muy peligroso. Se trata de un grande del Perú y no dudo que serán dos partidos muy complicados", sostuvo en entrevista a Radio Ovación.

A diferencia de Universitario de Deportes, Oriente Petrolero ya viene trabajando desde el 27 de diciembre, y realizarán partidos de práctica la próxima semana. El plantel del equipo boliviano ya está completo.

