DT de Melgar lanza polémico comentario tras empate ante Alianza

Furioso. Así termino el Alianza Lima vs Melgar, el técnico colombiano Hernán Torres, quien trató de explicar cómo su equipo "terminó dándole vida" a los blanquiazules, quienes igualaron el marcador a tal punto de estar muy cerca de ganar la primera semifinal jugada en el estadio de Matute.

"Melgar terminó dándole vida a un equipo sólido y al que no le puedes dar este tipo de facilidades. Alianza no tuvo la pelota, nosotros la perdimos”, señaló el estratega rojinegro en conferencia de prensa.

Para Torres la llave está abierta

En otro momento, Torres un poco más calmado analizó en frío el resto del compromiso y señaló que la serie aún está abierta.

"No creo en las estadísticas. Creo en las finales. Y las finales no se juegan, se ganan. Y por eso nos vamos con bronca porque era un partido manejable que terminamos complicándonos. La semifinal está abierta y vamos a jugarla, aprendiendo de los errores para no cometerlos y estar en la final”, sentenció

