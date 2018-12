DT de Melgar confirma separación de Fuentes y aclara rumores de pelea

El técnico de Melgar, Hernán Torres, dio su versión de los hechos tras la sorpresiva decisión de él y su comando técnico de separar al volante Jean Pierre Fuentes del partido de vuelta de la semifinal ante Alianza Lima a jugarse este jueves a las 8:00 pm en el estadio Monumental de la UNSA, Arequipa.

El técnico colombiano desmintió las versiones que aseguraban que la determinación de alejar a Fuentes se habría dado producto de una fuerte discrepancia entre ambos por errores cometidos en Matute, en el 3-3. Incluso, se habló de que Torres habría tratado en términos peyorativos y hasta insultantes a Aldair Fuentes, defensor aliancista y hermano del referido futbolista.

"No es lo que están hablando. Autorizo para que cualquiera de ustedes le haga la pregunta a los jugadores qué fue lo que yo dije. Es injusto. Yo como técnico manejo códigos y como tal lo mantengo en al interna con mis jugadores. Me extraña estas noticias de parte de ustedes. Fue por otra cosa. Esos son códigos mios y no paso por encima de ellos. No es cierto y si quieren desestabilizarnos no lo van a lograr", expresó el DT.

El técnico si bien desmintió los deslizado por la prensa deportiva, sí reconoció que existieron hechos con el futbolista que lo llevaron a tomar la decisión. Melgar de esta manera pierde a un elemento importante y está a la espera de confirmar si Nilson Loyola juega o no. Los resultados de su resonancia salen entre hoy y mañana y el estratega tomará la decisión en base a ello.