DT de Binacional niega 'echada' de sus jugadores ante Sport Huancayo

Estratega de Binacional niega 'echada' de sus jugadores ante Sport Huancayo, el técnico Javier Arce puso el grito en el cielo tras escuchar algunos comentarios malintencionados en contra de sus dirigidos luego de caer como locales ante Sport Huancayo por 1-3.

Arce niega 'echada'

'Lamento que digan que mis jugadores se echaron, somos un grupo digno y somos punteros, le duela a quien le duela. De cosas raras solo habla la gente mediocre. Respeten al grupo. Los jugadores son seres humanos y hoy no tuvimos una gran actuación. Sport Huancayo jugó bien y no es necesario buscar excusas que dañe la honorabilidad de los jugadores', declaró el técnico de Binacional en la conferencia de prensa post partido.

El estratega del cuadro que marcha puntero en la Liga 1 también dejó en claro que todos sus jugadores tiene contrato hasta el final de la temporada.

Los goles del Binacional vs Sport Huancayo

'En algún momento nos iba a tocar perder, ahora hay que ser fuertes. No podemos perder la tranquilidad ni el equilibrio. Por un partido no somos los peores, seguimos siendo los primeros del Apertura. Todos los jugadores tienen contrato hasta el final del campeonato. Me parece de baja calidad que se hablen esas cosas por un mal resultado. Eso me incomoda porque nosotros somos gente digna', agregó el DT de Binacional.

