DT de Cristal descartó fichaje pensando que había sido vendido a México

Una evidente falta de comunicación existió en torno al fichaje del delantero Cristian Palacios ayer en la Florida. El flamante técnico de Sporting Cristal, el colombiano Alexis Mendoza, daba por hecho que no llegaba, mientras que el propio Palacios ya se asumía nuevo jugador rimense en declaraciones a Fox Sports.

" Lo de Cristian Palacios se estuvo hablando, pero creo ya lo vendieron a México, nos lo habían ofrecido así que ya no tenemos esa oportunidad", aseguraba el DT.

Por su parte, Cristian Palacios expresaba:" Tengo que hacer unos trámites en Uruguay y después viajaría a Perú. Creo que nada falta, dentro de unos días me estaría sumando a Cristal, por lo que he hablado mi contrato sería por un año".

Foto: Alberto Valderrama

Esto generó una algunas críticas de algunos aficionados en redes sociales y los propios panelistas de Fox Sports Radio Perú se quedaron sorprendidos por la falta de comunicación entre las directiva, el técnico y el jugador.

" Me parece que el técnico no está informado. O me parece que quiere desinformar", señaló el periodista Alan Diez.

Tras ello, Julio César Uribe preguntó " ¿a qué hora fue?". El propio Diez aseguró que había sido ayer alas 9 de la noche y la negociación con Palacios se había cerrado a las 2 de la tarde. Ninguno pudo disimular su extrañeza.