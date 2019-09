Donny Neyra: "Ricardo Gareca me engreía más que a Christian Cueva. Él no va a tener otro engreído como lo fue conmigo"

Donny Neyra era la gran figura que tenía aquel equipo de Universitario de Deportes dirigido por Ricardo Gareca en el 2008, que obtuvo el campeonato del Torneo Apertura. A puertas del clásico frente Alianza Lima, el 'Bidón', recordó que siempre será el "engreído" del 'Tigre' y mencionó a Christian Cueva.

"Ricardo Gareca me engreía más que a Christian Cueva. Él no va a tener otro engreído como lo fue conmigo. Puede tener engreídos, puede tener a 'Cuevita', pero lo que tuvo conmigo no lo va a tener con nadie", indicó en entrevista para 'En el Barrio'.

De otro lado, tuvo solo palabras de cariño para un técnico al que considera como un padre: "Recuerdo su forma de ser, personalidad, la afinidad que había entre nosotros. Pasamos tantas cosas. Yo era su hijo. Con Ricardo Gareca he tenido muchos privilegios y no creo que con otra persona vuelva a suceder. El Tigre es mi viejo", agregó Neyra.

Finalmente, tuvo una peculiar confesión sobre la "dieta" que llevaba cuando era dirigido por el 'Tigre': "En la concentración había un buffet especial para el desayuno y yo me iba al buffet normal a comer hasta pan con chicharrón y me dejaba. Él decía: 'al gordo déjenlo que hoy día la mete'. Es un técnico muy paternal y muy buena persona", sentenció el exjugador de Universitario.

