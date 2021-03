Recordado por los hinchas de Universitario de Deportes noventeros como el primer jugador centroamericano en el fútbol peruano. Nos referimos al hondureño Dolmo Flores, apodado el “Demonio del Caribe”, quien aceptó la charla con EL BOCÓN, y desde Tegucigalpa, recordó aquel equipo del 94′. “Fue importante jugar en el más grande del Perú. Cuando me propusieron jugar en la “U”, no lo dudé. Solo me faltó campeonar”, recordó el ex delantero de 55 años, quien recordó su paso por el equipo crema y su gol ante Alianza Lima en Matute en la recordada victoria de 1994.

¿Cómo lo trata la pandemia en Honduras?

¿La pandemia? Acá hubo dos huracanes en diez días. Todo quedó desbastado. Además de la pandemia, hay gente sin casa. Las escuelas improvisadas como albergues, con un solo baño para cien personas es un peligro de contagio. La pasamos muy mal, pero hay que levantarse y tener fe en Dios que saldremos adelante.

¿Cómo se dio la opción de venir a la “U”?

Yo estaba jugando en Costa Rica, en el Alajuela, estaba haciendo buena campaña, hasta que me llamó un empresario uruguayo Gileno Medina, y me propuso jugar en el fútbol peruano. Y sí, siempre admiré el fútbol peruano desde el Mundial del 78′.

¿El gol recordado a Alianza en Matute?

Fue una noche maravillosa, en cancha ajena. Me sentí bien, demostramos de qué estábamos hechos. Justo anoté y fui a celebrar con los hinchas. Muchos me recuerdan y dicen que ese gol nunca lo olvidarán, pues fue un clásico y en Matute.

¿Tenían un equipo de ensueño?

El mediocampo era de la selección. Estaba el “León” Rodríguez, el “Puma” Carranza, Roberto Martínez, Gustavo Dulanto, Juan Reynoso, Marcelo Asteggiano, “Balán” Gonzales, teníamos un equipazo. Siempre recuerdo a ese gran equipo, en la portería estará el “Ruso” Zubzuck.

¿En ese equipo estaba Miguel Miranda?

Sí, desde Honduras le envío a toda su familia sentido pésame. Fue un gran compañero, recuerdo a todos. Que Dios lo tenga en su santa gloria.

¿Juan Reynoso triunfa como técnico en Cruz Azul?

Y justo con el equipo donde jugó, salió campeón en México. Me alegro mucho por un compañero como él, Dios quiera que salga campeón, lo puede lograr.

¿Con quiénes mantiene relación?

Tengo contacto con el “Puma”, el “León”, Martínez, Bravito, Nunes, de vez en cuando nos hablamos.

Universitario de Deportes: Exjugador Dolmo Flores es recordado por los hinchas cremas.

LA “U” EN SU CORAZÓN

¿Qué faltó para prolongar su estadía en la “U”?

Yo pensé que me iba a quedar, pero no se me acercan a conversar. Me tenía confianza, me faltó el objetivo de ser campeón. Siempre estuve pendiente de Universitario. Veía los partidos por televisión, siempre haciendo fuerza. Me sentí mal, pues quería seguir. La hinchada me había aceptado.

¿Con su juego abrió puertas a otros hondureños como Obando?

Destacó mucho, después llegó Galindo a Ciclista, Castro a Cristal, Pérez a Sipesa, esto me alegró mucho.

En los últimos años han venido panameños al fútbol peruano

Universitario se fijó en Honduras, en Centroamérica. Los panameños la están haciendo bien. El futbolista debe mostrarse, ojalá que se fijen en futbolistas nuestros. El jugador hondureño es un luchador. Hasta son más cómodos son y van a rendir.

¿Ha seguido al panameño Alberto Quintero, es rapidísimo, como Dolmo?

Sí, es muy interesante en Panamá. Lo he visto también en su selección. Al equipo que ganó del Apertura en el 2020, pero cuando pregunto me dicen que están en malas manos.

¿Alguna anécdota que recuerde?

Llegando la señora Margarita, gran cocinera en la “U”. El “Puma” me dijo que coma un tomate, pero cuando le pego la mordida, era rocoto. Me picó de todo, fue terrible. Todos se reían.

¿Qué mensaje le envía a sus excompañeros e hinchas?

Siempre estoy en contacto con ellos. Algunos me han apoyado, igual los hinchas me dieron la mano hace poco. Agradecido con excompañeros e hinchas, espero sigan apoyando a Universitario, así como los directivos que traten bien a los futbolistas, solo unidos van a sacar al equipo adelante.