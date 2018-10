Dirige en la Liga de España y anhela ser técnico de Universitario

Siempre es un gusto conversar con él. Es que su voz transmite optimismo, seguridad en cada palabra y cada conocimiento técnico y táctico por su experiencia con estrategas importantes como Carlos Bianchi. El argentino Carlos Compagnucci desde España, específicamente en el Leganés y previo a un amistoso con el Eibar, le desea lo mejor a Universitario de Deportes en estas finales por la salvación del descenso. El 'Compa' recuerda con orgullo su paso por Ate en el 2005 cuando vino a reemplazar a José Horacio Basualdo y dice que la crema no desciende.

"Yo tengo el mejor de los recuerdos. Gratos y buenos de Universitario de Deportes con gente muy buena. Un club grande que tuve la oportunidad de dirigir en el Perú y lástima que este pasando por este momento malo en el fútbol. Sin embargo, tengo claro que con la unión de todos, la 'U' saldrá adelante. Ir paso a paso. Tomar los partidos como una final y todo quedará en anécdota", expresó el 'Pelado' desde Leganés en la Comunidad de Madrid.

"Siempre estuve voceado para volver pero la vida y el fútbol me abrió otros caminos. Nosotros no pudimos terminar el trabajo que empezamos muy bien en la 'U'. Sin duda, en algún momento de mi vida, me encantaría terminar lo que se empezó en Universitario y concretarlo siendo campeón en el Perú", nos dice Compagnucci, actual asistente de Mauricio Pellegrino en el Leganés español y que no descarta volver a Ate.

"Me encantaría pegar la vuelta. Dirigir en el futuro a Universitario desde inicio de año, con un proyecto serio a largo plazo seduciría a cualquiera y más a mí, porque conozco el vestuario y el medio futbolístico de Perú", apuntó y recordó que en aquel 2005 cuando reemplazó a José Horacio Basualdo y tuvo que debutar con la crema ante Sport Áncash en Huaraz. Nadie daba un peso por la crema ante un rival complicado. Sin embargo, la 'U' demostró su garra y temperamento para sacar un resultado positivo en el debut.

"Llegamos y nos tocó la altura de Huaraz con Áncash que era imparable en su cancha. Sin embargo, los muchachos entendieron nuestra forma de juego y se acoplaron muy bien. Después estuvimos varias fechas invictos", apuntó el asistente técnico de Mauricio Pellegrino en el Leganés, quien dejó una frase para el plantel merengue a pocos días de jugar su primera final por el descenso.

CONSEJO PARA PLANTEL CREMA

"Que dejen todo en la cancha y salgan a ganar. La idea es ir partido a partido. Ser inteligentes para jugar y sumar todo. Acá el tema es grupal y la 'U' tiene jugadores de mucho prestigio y experiencia para salir adelante. La unión debe ser de todos. Faltan muchos puntos por jugarse y la ansiedad debe controlarse porque siempre es lo que literalmente 'mata'. Lo mental debe manejarse mucho. Y dale 'U'", dejó la frase de cierre Carlos Compagnucci quien se dio el lujo de dirigir Vélez Sarsfield, Instituto de Córdoba, Guaraní de Paraguay, Colo Colo de Chile y ser asistente de Mauricio Pellegrino en Independiente de Argentina, Estudiantes de La Plata, Southampton de Inglaterra, Alavés y actualmente en el Leganés de España.

