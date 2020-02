Cuando todo hacía suponer que Cusco FC podría por fin jugar sus partidos como local en el Estadio Túpac Amaru de Sicuani, fueron notificados de que esto no será posible, al menos este fin de semana.

Ante situación, Rolando Escajadillo, directivo de Cusco FC, se mostró muy indignado por esta medida que ha tomado la Liga 1 y explicó como vinieron ocurriendo los hechos.

“En el mes de diciembre presentamos ante la comisión de Licencias de la FPF que nuestro escenario principal sea el estadio Túpac Amaru de Sicuani y como alterno pusimos al Garcilaso de la Vega. Pues, bien, en la primera fecha del campeonato debimos jugar en Sicuani, sin embargo nos dijeron que debíamos hacer algunos arreglos de limpieza, mejorar los espacios de los árbitros y los servicios higiénicos”, señaló.

“Pasaron los días y gestionamos todo para que pase una segunda inspección, en donde la Comisión nos dijo que ya todo estaba subsanado y que en la cuarta fecha ya deberíamos jugar en Sicuani, sin embargo ahora nos dicen que la programación ya estaba con 15 días de anticipación para que nuestro partido ante Melgar se juegue en el Garcilaso del Cusco”, añadió Escajadillo.

Finalmente, el dirigente cusqueño habló fuerte y claro tras recibir la negativa de no poder jugar ante este sábado Melgar en Sicuani.

“Esto nos parece inconcebible porque nuestra institución hizo todas las correcciones del caso, incluso sacamos todos los permisos que se requieren en el tiempo indicado, pero sorprendieron al decir que nos han programado para jugar en el Garcilaso. Incluso, en un primer momento, nos dijeron que Sicuani no tenía fibra óptica para la transmisión, pero también les mandamos una prueba que ya estaba instalada en ese estadio. Esto nos parece un atropello porque nunca pensaron en que nosotros hicimos toda la logística pensando en jugar este encuentro en Sicuani. Acá, en el país, hay estadios que no tienen ni agua y no les dicen nada, en cambio con Cusco FC quieren ser reglamentaristas al máximo, o ¿acaso existen dos reglamentos?”, remató.