​Directivo de Alianza Lima: 'No quiero pensar que la FPF nos esté pasando factura por oposición a estatutos'

César Torres, miembro del Comité deportivo de Alianza Lima, puso el grito en el cielo tras el arbitraje de Joel Alarcón en el clásico del fútbol peruano, que terminaron perdiendo por 0-1 ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

'No quiero creer que los árbitros están siendo rigurosos con Alianza porque simplemente fuimos unos de los pocos clubes que se opusieron al tema de los estatutos de la FPF. Tal vez Lozano y compañía nos estén pasando factura a todos aquellos equipos que no están de acuerdo con lo que pretende hacer la FPF y están favoreciendo a otros. Si pensamos mal, podríamos llegar a esa conclusión, incluso Alianza es uno de los equipos que no recibió ni un sol de lo que le corresponde de la FPF, en cambio hubo otros que sí recibieron. Si es así esto ya huele mal y nos van a seguir perjudicando', declaró a Ovación.

'Realmente me cuesta creer que ni Joel Alarcón ni el árbitro asistente de occidente ni el juez que estuvo detrás del arco no se hayan percatado que Corzo tomó del cuerpo a Federico Rodríguez de manera escandalosa...', agregó el dirigente de Alianza.

Alianza Lima cayó 0-1 en el clásico ante Universitario de Deportes y las quejas contra el árbitro no se hicieron esperar por parte de la carpa 'banquiazul'.

