Diego Penny tras gol anulado a Boys: "Quizá entró un 99.9 %"

El arquero de Melgar, Diego Penny se refirió con respecto al balón que ingresó en su arco y que el árbitro no lo validó como gol a favor del Sport Boys.

Sobre esta jugada polémica, el espigado golero señaló a Gol Perú: En el primer tiempo tuve mucho trabajo, con esa polémica. La pelota no entra al 100%, eso lo puedo asegurar. Yo estoy en el piso y pongo las manos adelante, por ahí entra un 99.9%, falta el 0.01. Aquí no hay VAR, hasta ello, no podremos definir esto.

Creo que ellos encuentran el empate por demolición, porque nos atacaron mucho. No supimos manejar el resultado, no tuvimos mucho el balón, cuando lo hicimos generamos mucho daño. En un balón largo nos agarraron mal parados y nos convirtieron el empate, añadió.

Mira las declaraciones de Diego Penny

