Diego Penny confesó que estuvo cerca de llegar a Alianza Lima

Diego Penny, que hasta hace unos días era arquero de Melgar, ya es jugador de la San Martín. Mientras decidía su futuro, surgieron rumores que lo acercaron a Alianza Lima. El mismo arquero fue el encargado de contar la posibilidad de vestirse como íntimo.

"Tengo una buena relación con Pablo Bengoechea desde la Selección Peruana. Hubo una posibilidad de ir a Alianza Lima en agosto, debido a las lesiones de Leao Butrón, pero se dio lo de Melgar. Después se retomó la conversación con Pablo y me dijo que estaba en sus planes. Me pidió tiempo, pero no hubo algo concreto porque nadie de Alianza se comunicó conmigo", manifestó Diego Penny en entrevista a Fútbol Como Cancha de RPP.

Con su llegada a la San Martín, Diego Penny jugará en su quito club peruano. Antes estuvo en Bolognesi, Sporting Cristal, Juan Aurich y Melgar. Su único paso en el extranjero fue del 2008 al 2010 en el Burnley de Inglaterra.

