Diego Manicero: La 'U' se potenció para el Apertura

La magia del fútbol crema deberá pasar por sus pies. Por eso Diego Manicero considera que no habrá margen de error en el Torneo Apertura y que los días de entrenamiento en Campo Mar han servido para potenciar la unión de grupo y corregir los errores del pasado. “En esta paralización hemos mejorado bastante en muchos aspectos y esperamos arrancar con el pie derecho. Ha servido para borrar el mal arranque del año y el momento de haber quedado en una posición incómoda en la tabla del acumulado. Sin embargo, el fútbol tiene estas cosas de brindarte revancha”, precisó el argentino.

Para el técnico merengue Javier Chirinos, Diego Manicero es pieza clave en su oncena, y el volante asume con mucha responsabilidad esa función. “Todos somos importantes y tendremos que mostrar nuestro mejor juego. Yo espero aportar lo que me toca porque no me gusta ver a Universitario en una posición incómoda en la tabla”, indicó y agregó: “Es importante arrancar de local porque estás con tu gente, en tu cancha y eso te juega a favor. Pero nosotros tenemos que comenzar ganando y eso será importante para el arranque que podamos tener. Agarrar mayor confianza como grupo y equipo”, expresó.