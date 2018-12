Diego Manicero jugaría Copa Sudamericana 2019 con club de provincia

La no renovación de Diego Manicero en Universitario cayó como un balde de agua fría para muchos hinchas de Universitario. El ex volante crema se despidió del equipo que dirige Nicolás Córdova con un emotivo mensaje en Instagram. Sin embargo, una buena noticia para el argentino nacionalizado peruano llegó antes de fin de año.

Sport Huancayo de la ciudad incontrastable ha confirmado que está interesado en el volante para la próxima temporada y es que la participación que tiene el conjunto provinciano en la Copa Sudamericana, hace que la búsqueda de los nuevos jugadores den la talla en el torneo internacional.

Según trascendió, algunos dirigentes del 'Rojo' Matador ya se habría reunido con el volante en Lima y dentro de los próximos días se confirmaría su pase a Huancayo.

