Diego Haro: "El clásico es lo más importante que a uno le puede tocar"

Faltan solo 3 días para que se lleve a cabo el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Quien se encargará de arbitrar es Diego Haro, juez FIFA que en la semana estuvo a cargo del Boca-Wilstermann por la Copa Libertadores.

A pocos días del duelo, Diego Haro señaló lo siguiente: "El clásico del fútbol peruano es uno de los encuentros más importantes del país. Cualquier árbitro te va responder que dirigir el clásico es el partido más importante que a uno le puede tocar", indicó para Gol Perú.

De otro lado, recordó la emocionante acción que protgagonizó durante el duelo entre Boca Juniors y Jorge Wilstermann, donde le dio sus tarjetas a un niño hincha del 'Xeneize': "Es algo que me motiva. Pase por la vitrina y el niño pensó que era un futbolista y me saludó. Hice un paréntesis antes del juego y le regalé mis tarjetas. Es algo lindo que fluyó, no estaba escrito y se dio”,

