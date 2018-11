Diego Guastavino: "Me encantaría volver a la 'U' y retirarme ahí"

Diego Guastavino guarda a Universitario de Deportes en su corazón. El hábil volante uruguayo, que pasó por la 'U' entre 2013 y 2017 y con el que fue campeón nacional, ha vuelto a referirse sobre el equipo y ha asegurado que su intención es retirarse de crema.

"Yo la verdad me siento muy bien y con muchas ganas, pero seguro la gente que toma las decisiones busque jugadores más jóvenes o con otras características. Sería muy difícil. Me encantaría volver. No solo para retirarme, sino para aportar y rendir realmente, y así poner al club en el lugar que se merece", indicó el charrúa, aunque por el momento no están dadas las condiciones para su regreso.

Además, el futbolista, con motivo del clásico, recordó uno de los momentos vividos ante Alianza Lima en el 2017. "Fue un partido muy especial por todo lo que sucedió. Hasta antes de que el partido se suspenda habíamos hechos un gran juego. Hacer el gol en ese partido fue algo quedará para siempre en mis recuerdos. Quería anotarle a Alianza Lima ya que no había tenido la posibilidad. Ganarle al rival de siempre en su casa fue importantísimo. ¡Teníamos un gran equipo!", agregó.

Por último, Diego Guastavino contó como se dio su salida de Universitario de Deportes, la cual hasta el día de hoy sigue lamentando.

"No fue bueno para nadie. Llegó un cuerpo técnico (Pedro Troglio) nuevo que no conocía ni el medio ni a los jugadores. Mi deseo era quedarme en el club. No era una cuestión de dinero. Era la posibilidad de tener una continuidad y que el club tenga esos jugadores con sentido de pertenencia. Estaba convencido que quería continuar en el club, pero ese cuerpo técnico decidió que no y fue una lástima porque a los meses se tuvieron que ir ellos también. En su momento me dolió mucho", aseguró.

