Diego Guastavino: Liverpool de Uruguay hace oficial su llegada [FOTO]

No acababa de despedirse de Universitario de Deportes y ya es la nueva inclusión de un equipo de su país. Estamos hablando de Diego Guastavino, quien ha sido oficializado por el Liverpool FC de Uruguay.

"INCORPORACIONES 2018: Diego Guastavino Edad: 33 años. Fecha de nacimiento: 26 de Julio de 1984. Posición: Volante Proviene de: Universitario (Perú)", se lee en el post de Twitter del equipo de Uruguay.

Se despidió

"En el 2018 ya no me veo con la camiseta de Universitario de Deportes, me hubiese encantado tener otra posibilidad, otro año más para lograr un nuevo título para la hinchada que nos continúa alentando y eso nos reconforta, y estamos en debe con ellos", aseguró Diego Guastavino antes de partir.

LEE ADEMÁS: