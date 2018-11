Diego Guastavino culpa a Pedro Troglio por su salida de Universitario

Luego de casi dos años desde la partida de Diego Guastavino de Universitario de Deportes, el atacante ha señalado a Pedro Troglio como el gran culpable de que saliera del cuadro crema.

Pedro Troglio el gran culpable

Diego Guastavino dejó Universitario de Deportes en el 2017, cuando el cuadro crema renovó el comando técnico e ingresó Pedro Troglio. Según apunta el atacante, razón principal para su salida del club.

"Llegó un cuerpo técnico (Pedro Troglio) nuevo que no conocía ni el medio ni a los jugadores. Mi deseo era quedarme en el club. No era una cuestión de dinero. Era la posibilidad de tener una continuidad y que el club tenga esos jugadores con sentido de pertenencia. Estaba convencido que quería continuar en el club, pero ese cuerpo técnico decidió que no y fue una lástima porque a los meses se tuvieron que ir ellos también. En su momento me dolió mucho", reveló Guastavino para En El Medio.

Quiere despedirse con la crema

Además, el delantero que milita en Colombia reveló que sueña con retirarse con Universitario: "Yo la verdad me siento muy bien y con muchas ganas, pero seguro la gente que toma las decisiones (dirigentes) busque jugadores más jóvenes o con otras características. Sería muy difícil. Me encantaría volver. No solo para retirarme, sino para aportar y rendir realmente, y así poner al club en el lugar que se merece", agregó 'Guastashow'.

Un momento inolvidable

El momento que más lo marcó a Diego Guastavino fue aquel golazo que marcó de tiro libre ante Real Garcilaso en la final del Descentralizado 2013, cuando campeonó con los cremas: "No olvidaré jamás lo que fue el tiro libre en la segunda final ante Real Garcilaso (2013) y como explotó la Trinchera Norte. Son momentos que uno siempre sueña tener", añadió el delantero.

Cabe recordar que Independiente Santa Fe, club de Guastavino, jugará la revancha en la semifinal de la Copa Sudamericana ante Junior el jueves 29 de noviembre y deberá remontar el 0-2 en contra.

