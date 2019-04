Diego Chávez es separado de Binacional a horas del duelo ante Independiente

A horas del debut por Copa Sudamericana, Binacional ha sufrido una sensible baja. El director técnico del 'Poderoso del Sur' tomó la decisión de separar del equipo al defensa Diego Chávez por un constantes actos de indisciplina, según informa la web de Ovación.pe

El propio técnico del 'Poderoso del Sur', Javier Arce confirmó que el ex Universitario de Deportes cometió muchos errores por lo que no tuvo más remedio que separarlo del plantel.

Diego Chávez y el título con la 'U' en el 2013

"Diego Chávez es un jugador con mucho potencial, no entiendo por qué no llegó a despegar. Cuando llegué al plantel, hablé mucho con él. Lastimosamente, él cometió muchos errores con nosotros, dos de ellos gravísimos y con el dolor de siempre decirle alguien que se vaya, ya que duele mucho dejar a alguien afuera por el lado humano, pero lastimosamente cometió errores graves. Yo tuve la necesidad por tener un grupo trabajador y compacto decirle, hasta aquí nomás ya que no tenía un comportamiento que un jugador debe tener", afirmó Arce en Impacto Deportivo.

Con la mente puesta en la Sudamericana

"Por lo que viene sucediendo en el campeonato local para ser conscientes de que somos capaces, siento que somos un grupo que venimos creciendo y podemos hacer una buena actuación, ya lo hemos conversado y entrenado, espero que podamos hacer un buen partido esta noche", acotó.

Cabe mencionar que el lateral derecho de 26 años no llegó a jugar ningún encuentro oficial con Binacional durante la Liga 1, tras las primeras 7 fechas disputadas.

