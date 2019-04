Diego Chávez: "Arce no me respondió el celular y Binacional me dejó en visto"

Diego Chávez entró nuevamente en el ojo de la tormenta tras las declaraciones del técnico de Binacional, Javier Arce, quien señaló que el jugador fue separado del equipo por faltas graves en el equipo. Sin embargo, con el transcurso de las horas se pudo conocer que el jugador ya no pertenece al club provinciano y el exjugador de Universitario decidió aclarar los motivos exactos.

El lateral indicó en una entrevista con Depor que a inicios del 2019 tuvo un primer problema con la directiva de Binacional, pues la pretemporada inició la quincena de enero y recién iban a pagarles a partir de febrero, es decir, existió una deuda de una mes y desde ese momento empezó el desconcierto por parte del jugador.

Asimismo, conforme iban avanzando los meses Chávez tuvo que viajar reiteradas veces a Lima para resolver unos asuntos en la Fiscalía de Villa El Salvador. Cabe mencionar que el jugador no tenía los minutos deseados en el primer equipo y cuando pidió jugar en la reserva, tampoco pudo hacerlo y ese fue el motivo para regresar a Lima.

Ya con la cabeza fría decidí regresar a Juliaca con los pasajes que me compró mi esposa, yo llamé al profesor y él no me respondió el celular. Después de que resolví mi tema con la justicia, llamé y le escribí al jefe de equipo para preguntar si todavía me querían pero me dejaron en visto. Días después me respondieron y alegaron que mi contrato se resolvió por abandono de trabajo", contó en el citado medio.

MÁS NOTICIAS