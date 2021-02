¿Quién no hizo locuras por amor? en el Día de San Valentín, cumpleaños o celebraciones; nacen peculiares formas de expresarlo: ramo de flores, cena romántica, o pequeños detalles. Al estilo de Maradona y Caniggia en Boca Juniors hace 25 años o del “Loco” Vargas con Spinesi del Catania tras empatarle al AC Milan, en el 2008, el mismo año se dio un controvertido “piquito” en el fútbol peruano. Roberto Jiménez y Donny Neyra, exjugadores de Universitario de Deportes, fueron los protagonistas. Rozaron sus labios, luego del 2 a 1 de “Malingas” bajo el arco del recordado argentino Enrique Bologna, exgolero de Alianza Lima, la noche del 30 de abril.

El festejo sobre el clásico rival tuvo como escenario el estadio Nacional con miles de testigos. Hinchas cremas y blanquiazules, se quedaron boquiabiertos al igual que Ricardo Gareca, técnico de turno de la “U” versión 2008, tras observar de todos los ángulos el beso de sus pupilos. Trece años después, aquel “piquito” cobra vigencia cada 14 de febrero. Y los exjugadores eligieron a EL BOCÓN para recordar el peculiar recuerdo que despierta “chacota”, palomillada y hasta “memes” por doquier.

¿“Malingas”, en el Día del Amor, siempre se acuerdan del “piquito” con tu compadre Donny Neyra?

(Risas). Era una apuesta…

¿Qué apostaron?

Mil dólares. Si yo no hacía el gol a Alianza, le pagaba a Donny, pero si marcaba, él me daba un “piquito”, ja, ja, ja. Yo pensé que se había olvidado, pero me estaba esperando.

¿Fue una noche redonda al ganarle al clásico rival sobre la hora?

¡Imagínate! Hasta ahora todos recuerdan ese “piquito”, y no los goles, ja, ja, ja. Dio vuelta al mundo el beso, al día siguiente, tuve que pedir disculpas, pues nos seguían muchos niños. Fue una locura con Donny, quedó para el recuerdo.

¿Pero quién fue el de la idea del beso?

Donny, pues. Todos los partidos teníamos una celebración en aquel Universitario del 2008. Hasta que vino el clásico y hubo una apuesta especial, ja, ja, ja.

¿La pareja de turno se molestó?

Se fastidió. Mis patas, también me jodían, hasta ahora.

Donny Neyra y Malingas Jiménez en Universitario.

¿Qué te produce ver esas imágenes?

¿Cómo hicimos esa locura? Ja, ja, ja. Ha veces mis hijos, tengo tres, ven el vídeo o las fotos, y me preguntan, pero tengo que decirles que fue una locura del fútbol. Ya están grandes, se dan cuenta de todo.

¿Y luego del beso, Donny te dijo algo?

Siempre se cag… de risa.

¿Gareca también se habrá reído?

En vestuarios, nos dijo: “par de locos, pu…”, ja, ja, ja.

¿En una “pichanga” de caridad, volverías a besar a Donny?

Ya ni en broma. Está más gordo, creo que pesa más de 100 kilos. Parece una foca gorda, mi compadre.

Y mientras nos despedíamos de “Malingas”, el ex atacante campeón con San Lorenzo y Lanús, en el Apertura y Clausura del 2007, recordó anécdotas en tierras gauchas. “Llegué como un desconocido, pero me adapté bien. En los aniversarios, personajes ambos clubes me escriben. Hice amistad con el “Pocho” Lavezzi, la “Gata” Fernández, Silvera, así como con Ruggeri. Me daba consejos, contaba anécdotas de los mundiales. Grandes recuerdos, así como en la “U” con Ricardo Gareca, un entrenador directo, frontal y que no tenía problemas en tirarse al pasto para preguntarte hasta por tu mamá”.

Terminada la charla con el ex goleador que se inició en Alianza Atlético, en el 2003, EL BOCÓN se contactó con el otro protagonista del beso: Donny Neyra, el otro campeón con la “U” en el 2008, quien hizo un paréntesis a su venta de oxígeno para atendernos con su peculiar chispa y sazón.

Donny, ¿acabo de hablar con “Malingas” y recordó el “piquito” del clásico?

(Risas). Fue una apuesta. Unas zapatillas.

¿Zapatillas, él me dijo que fue por mil dólares?

(Risas). Está loco. Fue por zapatillas. Mil dólares era el premio por cabeza si ganábamos el clásico, se hueveó, ja, ja, ja.

¿Entonces, fue por un par de zapatillas?

“Cincuenta”. Valían como 500 mangos, yo quería esas Adidas, pues tenía las Umbro, pero me moría por esas tabas. Lo tenía loco. Y me dijo: “Ya, pues. Si Anoto, me das un beso”, y se mató de risa. ¿Y si no anotaba? Yo le pagaba las zapatillas. Los dos hicimos goles, ja, ja, ja.

¿Cada 14 de febrero siempre les recuerdan el “piquito”?

Quedó en la memoria de la gente, siempre me lo recuerdan para esa fecha. Ahora hay “memes”, nos matan. Pero solo fue chiquito. Ese Malingas, ja, ja, ja. Yo le cantaba al hocico. Su mujer me tenía cólera, me miraba mal, ja, ja, ja.

¿Antes del beso, qué te dijo?

Yo lo esperaba, pero él jodía, pues. Me decía: “dame un beso, desgraciada, y ya, pues, le metí su “piquito”.

“Malangas” me dijo que ahora sí no te da un beso ni loco…

Ya pasó esa locura. “Malingas” es dueño del norte. Hablaba como piurano con dejo argentino, se creía cordobés, ja, ja, ja. Más bien que aprenda a bailar, era malísimo.

