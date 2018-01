Johan Fano cerca de fichar por el Deportivo Binacional

Johan Fano, quien fue uno de los artífices en el ascenso de Sport Boys, pero que por diversos motivos no renovó en el puerto, está a punto de firmar por el Deportivo Binacional. El Gavilán haría dupla ofensiva con el paraguayo Víctor Cachi Ferreira.

Binacional se arma

En Deportivo Binacional ya fueron confirmados los arribos de Edson Aubert, Víctor Balta, Christian Laura y Michael Sotillo, ahora con la presencia de Johan Fano buscarán darle la cuota de gol necesaria para mantener la categoría sin problemas y después pensar en meterse a una copa internacional.

Tras culminar como campeón de la Copa Perú, el estratega del Deportivo Binacional, Luis Flores, aseguró que el presidente de club, Juan Carlos Aquino, le informó que él y casi todo el plantel campeón continuaría en el equipo para afrontar la primera división.

El golazo de Farfán ante Nueva Zelanda

'Estamos disfrutando el momento. Ahora se viene lo más difícil, hay que tratar de mantenerse, ya que estamos hablando de algo mayor como el fútbol profesional en Primera División. No hay nada oficial, sí me adelantaron que iba a continuar, y ojalá esto se pueda plasmar. Mientras no haya nada oficial, no podemos asegurar', aseveró el Dt de Deportivo Binacional.