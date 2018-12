Descentralizado 2018: Los 'peores' extranjeros del fútbol peruano en el año

A inicios de temporada, todos los clubes peruano se reforzaron de la mejor manera para pelear el Torneo Descentralizado, algunos con mayor o menor poder económico trataron de fichar a los mejores futbolistas dentro de su alcance. Es en ese sentido, muchos clubes miraron en el extranjero para fichar jugadores.

Sin embargo, no todos los cuadros acertaron en sus contrataciones, pues sus 'jales' no respondieron en la medida que esperaban, pues varios de ellos tuvieron muchos altibajos deportivos, pese a que algunos llegaron a pelear hasta el último, el título del Torneo Descentralizado, no lograron explotar su mejor rendimiento les sucedió a Tomás Costa, Maximiliano Velasco, entre otros.

Tomás Costa

Llegó a principios de año como el gran reemplazante de Luis Aguiar para comandar el mediocampo 'grone'. Sin embargo, las cosas no le salió como quiso, pues durante la temporada no mantuvo un rendimiento regular, además, en el último partido del año por el título del Torneo Descentralizado ante Sporting Cristal no apareció. Hoy su futuro en La Victoria es incierto, pues no continuaría.

Maximiliano Velasco

Sport Boys regresaba a la máxima categoría luego de 5 temporadas, por ello trató de reforzarse de la mejor manera y entre ellos estaba el popular 'Chancha', de quien se tenía un buen recuerdo en el fútbol peruano por lo hecho en Municipal y San Martín. Pero no destacó como se esperó desde un principio, pese a sus 10 goles con la camiseta rosada.

Cristian Alessandrini

Llegó en la tercera parte del año para ayudar en la cuota de gol del Real Garcilaso para tentar el título nacional, pero de los 17 encuentros que jugó solo pudo anotar en una ocasión. Al parecer no se llegó a adaptar bien al equipo, el cual le obligó a rescindir contrato con el cuadro cusqueño.

José Montiel

Pese a que llegaba a Ayacucho FC proveniente de Sport Huancayo, club donde destacó en gran medida, pues como volante anotó 8 goles en 29 partidos, Montiel no logró explotar sus virtudes y solo llegó a participar en el once titular de los 'Zorros' en 9 oportunidades, mientras que en otras 5 ocasiones alterno.

David Cortés

David Cortés llegó a Cantolao a inicios de año con un gran cartel detrás de él, pues a sus 26 años, el delantero colombiano paseó su fútbol por diferentes ligas del mundo como México y Rusia, esto ilusionó mucho a los hinchas del 'Delfín', pero sus apariciones con la camiseta amarilla fue intermitentes y solo logró anotar en dos ocasiones, una historia diferente con su compatriota Fabbián González, quien anotó 21 tantos.