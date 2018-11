Fleischman explota por acuerdo favorable a clubes que pelearán el título

Fuerte debate. El pase de Alianza Lima a las semifinales de Torneo Descentralizado han despertado la emoción en los hinchas 'blanquiazules' por el posible logro del bicampeonato. Al mismo tiempo, la definición del campeón 2018 ha despertado una serie de críticas por no considerarse los goles en condición de local y/o visitante, pues así lo informó el vicepresidente de la ADFP, Tito Ordóñez en distintos medios de comunicación.

Tal noticia no cayó bien entre los panelistas del conocido programa de Fox Sports Perú, sobre todo en y se inició una fuerte discusión entre Eddie Fleischmann, Flavio Maestri y Tito Ordóñez, ya que este último determinó que los la diferencia de goles no será considerada en las semifinales porque hay equipos de altura.

Mira el fuerte debate entre Flesichmann y Ordóñez

"NO TIENE QUE HABER DIFERENCIAS ENTRE EQUIPOS DE ALTURA Y DEL LLANO"#FOXSportsPeru | La opinión de @E_FLEISCHMAN en el debate sobre la altura con Héctor Ordóñez, de la ADFP. pic.twitter.com/E9KUeFjnig — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 13 de noviembre de 2018

"Yo lo planteo así. Si tu juegas el 50% en altura y ganas 3-0 y luego en el llano pierdes 1-0 y quieres que el campeón sea el mejor, no te parece que es mejor que haya un tercer partido (tras no haber la diferencia de goles)", señaló Tito Ordónez a Fleischmann, propuesta que no fue bien recibida por el comentarista deportivo.

"No tiene porque haber diferencias entre equipos de altura y del llano, ¿cuál es la medida que resulta perjudicial para el equipo del llano? Son equipos de Primera División y donde jueguen es secundario, ellos se ganaron el puesto de jugar en primera y nada más importa. Gracias a la altura Cienciano fue campeón de la sudamericana", respondió Fleischmann. Asimismo, el periodista puso de ejemplo lo que sucedía en la Copa Libertadores cuando dos equipos de Bolivia se enfrentaban en la altura: "Las reglas son las mismas", remarcó.

Finalmente, Julio César Uribe también intervino y coincidió con Fleischmann: "La diferencia de goles es importante porque te ayuda a calcular lo que haces, lo que recibes y muchas cosas más que lo hace atractivo", apuntó. Finalizando, Ordóñez señaló que un tercer partido tare beneficios económicos.

TAMBIÉN LEE