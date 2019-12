Yordi Vílchez no la pasa bien en Deportivo Municipal. El zaguero central busca desvincularse del club de la comuna que pasa por grandes problemas económicos. Sin embargo, la dirigencia edil le está poniendo trabas para su salida.

“Uno siempre quiere estar en un club donde puedas dedicarte nada más a jugar y no tengas que preocuparte por otras cosas como el tema económico o que no tienes cancha para entrenar. Estoy viendo la manera de poder desvincularme de Municipal para llegar a un club donde pueda desempeñarme tranquilamente”, señaló el defensa a Ovación.

“Hablé con Alberto Borda y otro directivo, me dijeron que íbamos a llegar a un acuerdo pero después me dijeron que no y que mientras no haya papel firmado no puedo salir. Supuestamente en estos días iba a estar libre pero no cumplieron. Voy a mandar una carta de renuncia”, relató el defensor de 24 años, con respecto a la desprolijidad con la cual vienen actuando los dirigentes del “Muni”.

Por último reveló cual sería su futuro inmediato: “Hay un equipo de provincia que me está esperando hasta que resuelva mi situación, ojalá no demore tanto”, sentenció.