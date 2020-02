Deportivo Municipal enfrenta hoy (9:00 p.m.) al Carlos Stein en el estadio de San Marcos, en un cotejo donde ambos buscarán ganar por primera vez en el Apertura.

Los ‘ediles’ registran tres empates consecutivos en el torneo local; mientras que el cuadro de La Libertad llega con tres derrotas. Por eso, se espera que ambos vayan al ataque desde el primer minuto para salir del fondo de la tabla.

Deportivo Municipal vs. Carlos Stein: Alineaciones confirmadas para el partido por la fecha 4 de la Liga 1 en el estadio de San Marcos

Para esto, el ‘Chino’ Rivera no se guardará nada hoy y pondrá a su mejor once. Cabe resaltar que el DT llega con toda la plantilla completa, ya que no tiene ninguna baja.

Deportivo Municipal vs. Carlos Stein | Alineaciones Confirmadas

Deportivo Municipal: Delgado; Guidino, Zela, Calderón, Salazar; Moreno, Vega, Medrano, Gutiérrez; Ross, Mayora DT: Víctor Rivera

Carlos Stein: Ruiz; Cleque, Miller, Guerra, Aguirre; Navarro, Vargas, Medrano, Guevara, Manicero y Preciado DT: Orlando Lavalle

