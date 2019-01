Deportivo Municipal se arma pensando en la Copa Sudamericana

Deportivo Municipal afina detalles para el inicio de su pre temporada y está a la espera de sus nuevos refuerzos. Confirmada la contratación de José Gasper Murillo, la directiva edil se reunirá este lunes para acordar el día de su presentación. Así mismo se conversará la llegada de otros refuerzos que podrían ponerse la 'Franja' para asumir el reto del Descentralizado 2019 y la Copa Sudamericana.

El volante creativo panameño arribará a Lima el sábado 12 de enero para pasar los exámenes médicos correspondientes y, posterior a ello, ponerse a las órdenes del técnico Víctor Rivera. "Se me abre una oportunidad, un sueño. Me siento muy contento de la oportunidad que se me ha brindado allá (Deportivo Municipal). Voy a hacer las cosas de la mejor manera. Afrontaré este reto, que no es imposible", indicó José Gasper Murillo.

Junto a José Gasper Murillo llegará a prueba Rodolfo Ford, quien buscará llenarle los ojos a Víctor Rivera para estampar la firma y jugar el torneo local y la Copa Sudamericana. El delantero de 21 años ha sido compañero de José Gasper Murillo en Plaza Amador y podría reencontrarse con su compatriota de pasar todas las pruebas correspondientes en Deportivo Municipal. La ‘Franja’ no pierde el tiempo y acelera todo para rodar el balón.

LEE TAMBIÉN: