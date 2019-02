Deportivo Municipal se alista para la 'Tarde de la Pasión Edil' [FOTOS]

A días de su presentación oficial en el 'Tarde de la Pasión Edil', Deportivo Municipal continúa sus trabajos en Huachipa a cargo del técnico Víctor Rivera. El 'Chino' ya tendría listo cuál es el once que utilizará en el arranque del Torneo Apertura y su campaña en la Copa Sudamericana. El último amistoso jugado por la 'Franja' ante Alianza Lima dejó el triunfo de los ediles y una sonrisa en el plantel.

Con la llegada de los refuerzos, siendo el debut más esperado por los hinchas de Deportivo Municipal el de Egidio Arévalo Ríos, el volante uruguayo se ha ganado un puesto en el equipo titular y le llenó los ojos a Víctor Rivera. Sin embargo no todo los que llegaron al cuadro edil tuvieron la misma suerte, pues el panameño Rodolfo Ford no será contratado para esta temporada al no colmar las expectativas.

Iván Bulos sigue siendo uno de los más exigidos por el comando técnico de Deportivo Municipal y es que el delantero apunta a volver a la selección peruana lo antes posible y estar presente en la Copa América.

Posible once: Steven Rivadeneyra, Adrian Zela, Yordy Vílchez, Alvaro Ampuero, Eduardo Rabanal, Jeremías Bogado, Pier Larrauri, Egidio Arévalo Ríos, Ricardo Buitrago, Carlos Uribe e Iván Bulos.

