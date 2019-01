Deportivo Municipal ficha al panameño José Murillo

De a poco se viene armando Deportivo Municipal, que ayer presentó a un nuevo refuerzo, se trata del volante panameño José Murillo, quien aseguró estar feliz de llegar a un club con mucha historia como es el conjunto edil.

Se puso la 'franja'

'Muy contento de haber llegado acá, esta es mi primera experiencia internacional y mis expectativas son muy grandes, quiero ayudar al equipo y vengo a hacerme un nombre en Perú. Soy un jugador explosivo por la banda, juego también por dentro, tengo buena pegada de media distancia', sostuvo

Al ser esta su primera experiencia internacional, ‘Gasper’, como también conocen a José Murillo, indicó que desconoce si le afectará jugar en campos de fútbol que se encuentra sobre el nivel del mar. 'Esta pretemporada me servirá para ponerme bien físicamente, ya luego me veré si me afecta en algo la altura', finalizó.

Deportivo Municipal jugará la Copa Sudamericana ante Newell´s Old Boys, la 'banda del basurero' tiene como tarea avanzar de ronda y para ello el cuadro del 'Chino' Rivera se viene reforzando. José Murillo es un volante con gol, que podría ser importante esta temporada con la franja en el pecho.