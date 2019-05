Deportivo Municipal: Egidio Arévalo Ríos y el sentido mensaje de despedida a los hinchas ediles | FOTO

Pese a que Deportivo Municipal, hace unos días, intentó poner paños fríos a la situación que vive el club tras la salida de Egidio Arévalo Ríos ha sido el propio futbolista uruguayo, quien ha confirmado su alejamiento del equipo; aunque en un primer momento la directiva 'edil' aseguró que solo había pedido una "licencia" especial.

"Antes de irme quiero despedirme y agradecerle a todo este grupo que trabajamos juntos durante 4 meses y pasamos cosas importantes como grupo y a los fieles seguidores agradecerle por todo el apoyo brindado en todo momento. Un fuerte abrazo para todos, la amistad seguirá por siempre. Éxito para lo que sigue", escribió el 'Cacha' en su cuenta oficial de Instagram.

Deportivo Municipal: "No sabemos si Arévalo Ríos volverá"

El vicepresidente de Deportivo Municipal, Alberto Borda afirmó que no saben si Egidio Arévalo Ríos regrese al club tras la "licencia" de 30 días que pidió el jugador.

"Nosotros hicimos todo lo posible para que Egidio Arévalo Ríos se quede en Municipal pero nos pidió licencia debido a problemas personales. Considero que en el fútbol peruano no encontró algunas cosas que él esperaba. Imagino que el hecho que no haya agua caliente en algunos estadios o ser locales a dos horas de la ciudad han sido algunos de los motivos de fastidio para él, tal como sucedió posiblemente con Russo en Alianza Lima. ¿Si existió alguna deuda con él? Ninguna. Solo una vez hubo un retraso de siete días para pagarle, pero por ahí no pasa el tema", expresó el dirigente edil.

Más noticias en otros medios: