Deportivo Municipal: Egidio Arévalo Ríos no es más jugador de los ediles | FOTO

Llegó su final. El mundialista uruguayo, Egidio Arévalo Ríos decidió rescindir su vínculo con Deportivo Municipal y esta mañana llegó a los entrenamientos del club solo para despedirse de sus compañeros.

Tras una serie de conversaciones Egidio Arévalo Ríos decidió poner fin a su vínculo con Deportivo Municipal, debido a que no se encontraba a gusto con el clima que se vivía en la interna del club edil.

"Estamos sufriendo bastante con el tema de los pagos. Vamos a sentarnos con la directiva para hablarlo", declaró hace algunos días Arévalo Ríos precisamente cuando el conjunto de la franja había ganado con anotación suya.

La dirigencia ya se había pronunciado sobre Arévalo Ríos

"Lo de Egidio Arèvalo Rìos es por un tema personal, no viajò a Cajamarca y falta conversar. Todavìa no sabemos si va quedarse en Deportivo Municipal o se va a otro club. Él tiene contrato hasta final de temporada con la posibilidad de salir en junio, pero no nos puede abandonar", manifestó Alberto Borda, dirigente del club cuando el volante uruguayo no viajó a Cajamarca para el choque ante UTC.

Pese al mal momento dirigencial que vive el cuadro de Deportivo Municipal, el conjunto dirigido por Víctor Rivera ha sacado resultados importantes y se ubica en el sexto lugar del Torneo Apertura con 19 unidades.

