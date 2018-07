​Delgado: 'Nunca levanté el teléfono para pedir favores como otros'

Erick Delgado comenzará a vivir una nueva experiencia como guardavalla de Universidad San Martín, el portero estuvo casi medio año sin equipo, pero nunca se desesperó y hasta aseguró que no tuvo que llamar a pedir favores, como otros colegas suyos suelen hacerlo.

'Loco' en la universidad

'En estos meses extrañé un poco no estar en el fútbol y quería atajar, pero sabía que en algún momento se me presentaría la oportunidad de volver y ahora solo espero volcar toda mi experiencia en la Universidad San Martín. Uno es fiel de sus convicciones y jamás levanté el teléfono para pedir favores como otros sí lo hacen. Eso me entristece mucho pero cada quien se maneja de la mejor manera', declaró Erick Delgado a las cámaras de Gol Perú.

'Lo mío con la San Martín fue de un momento a otro y llego para disfrutar. Este es un club en donde siempre se hizo bien las cosas y ahora solo me queda ponerme a punto. Lo único que pasa por mi cabeza es disfrutar y volcar toda mi experiencia en este equipo', agregó el popular 'Loco'.