Defensa de Alianza Lima es estafado con venta de celular [VIDEO]

Estafa colombiana. Gonzalo Godoy, defensa de Alianza Lima, denunció haber sido estafado por una ciudadana colombiana a la cual le compró un celular por internet. Según la denuncia realizada por el zaguero aliancista y que fue presentada por el programa 'Panorama', nunca recibió el moderno equipo por el que ya había pagado un suma de dinero.

Víctima de estafa

Gonzalo Godoy, junto a dos personas más, ha denunciado a la empresa Tec Informática EIRL por estafa, pues nunca recibieron los modernos equipos celulares que ofrecía la empresa y por los cuales abonaron importantes sumas de dinero. Según SUNAT la razón social Tec Informática EIRL, pertenece a la ciudadana colombiana arguri Nohelia Aguilar Bautista de 24 años de edad.

En el informe, el abogado de Gonzalo Godoy,, aseguró que su patrocinado acordó la compra de tres celulares a través de la página de Facebook Smartphone del Perú para lo cuál hizo un depósito de 2,712 soles. Pero nunca recibió dichos equipos.

Pero esta empresa no solo ha estafado a Gonzalo Godoy,, también lo hizo con una ciudadana uruguaya, hija de un técnico de fútbol y una joven peruana las cuales abonaron 4,336 soles y 1,356 soles respectivamente. Por la página web me dijeron este es tu recibo, (el celular) te llega en esa fecha por tal empresa. Pagué y confié supuestamente por un iPhone 8 plus, contó una de las perjudicadas a 'Panorama'.

Un equipo del 'Panorama' acudió a la dirección donde funcionaría Tec Informática EIRL, acudió hasta el domicilio de la empresa y descubrieron que en el mencionado lugar era la casa de una personar que no tenía ningún vinculo con la acusada, quien habría robado los recibos de servicio para inscribir en la SUNAT a la empresa que estafó a Gonzalo Godoy,.

