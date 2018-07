De estar a punto de dejar el fútbol a hundir más a la 'U' en el Apertura

El nombre de Erick Rossi ganó popularidad en los últimos días. Anotó dos goles ante Universitario y en la temporada lleva 5 goles en 13 partidos con Sport Rosario.

A sus 25 años, Erick Rossi, defensa Sport Rosario está viviendo un momento de ensueño. Sus inicios no fueron fácil y hasta estuvo a punto de jugar en el 2015 en el elenco ucraniano FC Olimpik Donetsk, ¿Qué pasó? el mismo nos cuenta lo sucedido.

El defensa de Sport Rosario comentó la clave de este repunte del elenco rosarino: "Este buen momento es gracias al esfuerzo de los compañeros y al trabajo a diario de cada entrenamiento. El grupo es muy unido, ya que en el momento que se fueron jugadores importantes de renombre, conversamos entre nosotros y sabíamos que el fútbol no es de nombres sino de hombres, ya que son 11 contra 11 y teníamos que dejar todo corriendo los 90 minutos. Gracias a Dios se están dando los resultados, pero esto se debe al grupo noble que somos", dijo Erick Rossi a El Bocón.

El defensa de Sport Rosario, Erick Rossi confesó como vive este momento esta temporada: "Contento por anotarle a la U, ya que sabemos lo que significa, pese que están pasando un momento difícil . Estoy emocionado porque todo se debe a mi esfuerzo. Los últimos 4 partidos anoté 5 goles y estamos arriba peleando el campeonato".

Luego agregó: "Todos saben que mi trabajo es defender, pero cuando uno va al área rival tiene que ir convencido de ir a anotar. Es un plus que a uno le da satisfacción, porque lo importante es que el equipo sume de a tres, pero si uno tiene vocación para hacer gol te da más alegrías"

Para Erick Rossi el repunte en su carrera esta temporada se debe a esta razón: "El profesor Nogara desde que llegó siempre confió en mi y apostó porque tenga continuidad. Además, considero que no estoy defraudando. Trabajo en los entrenamientos para ser titular y en el campo estoy demostrando que puedo ser útil al equipo".

Sus ídolos para el defensor de Sport Rosario son los siguientes: "Me gusta el juego de Umtiti y Mascherano su estilo de juego. Ellos son mis referencias".

Erick Rossi contó a EL BOCÓN sobre sus inicios en el fútbol profesional: "Yo salí de Ciclista Lima. Ahí jugué hasta los 17 años y de ahí me fui a la reserva de Juan Aurich cuando el equipo salió campeón de la mano de Umaña. Luego, pase por el primer equipo de San Martín que era dirigido por el profesor 'Maño' Ruiz. Además, tuve una lesión que me alejó del fútbol seis meses. De ahí fui a Alianza Lima, donde jugué reserva. De ahí en el 2015 me salió una prueba en un equipo de Ucrania llamado FC Olimpik Donetsk donde hacía pretemporada en Dubai, pero por temas de agente no me quedé. La persona que me llevo me dijo otra cosa que cuando estuve ahí no era. Luego estuve en Sport Loreto cuando estaba en Primera División, Alianza Atlético de Sullana y el año pasado firmé contrato con Comerciantes Unidos, pero un día antes de viajar con las maletas hechas me dijeron que no iba. El entrenador chileno (Jorge Aravena) no me quería. Me dejó en el aire y pensé en dejar el fútbol. Me sentí desmotivado, pero gracias a mi familia y amigos seguí jugando Copa Perú en Ciclista Lima y luego me fui a reforzar a un equipo de Mala llamado San Lorenzo de Huorococha. Este año pase una prueba en Sport Rosario este año y gracias a Dios me están saliendo las cosas. Lo que viví el año pasado fueron momentos duros y complicados con el fútbol. Ahora, vivo un gran momento, pero no conforme porque uno siempre aspira a más"

Finalmente, el defensor Erick Rossi manifestó que el equipo de Sport Rosario ya está al día en sus pagos: "Ya estamos al día en nuestros pagos. Nunca estuvimos tan mal como se hablaba en la prensa. Un día antes del partido con la U nos pagaron el mes de junio. El tema era delicado, pero ahora estamos tranquilos en ese aspecto.La idea es ir partido a partido y seguir jugando como lo venimos haciendo. Mañana jugamos ante Ayacucho y creo que podemos ganar en cualquier cancha".