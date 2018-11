Danilo Carando se pronuncia sobre posible llegada a Universitario | VIDEO

Universitario de Deportes ya empezó a planificar todo lo que será la temporada 2019. En la última reunión que sostuvo con el estratega chileno, Nicolás Córdova, este habría pedido la llegada del delantero argentino, Danilo Carando, quien actualmente juega en la Universidad Católica de Ecuador.

Con este motivo, Danilo Carando sostuvo una conversación con el programa Fox Sports Radio Perú, en donde habló de Universitario, de Germán Denis, Nicolás Córdova y hasta del compromiso de la hinchada para poder salvar al club de la zona de descenso en la que se encontraba.

"El tema este a mí me incomoda, que me estén llamado o preguntándome dónde voy a jugar el próximo año. Sé que hay un interés de los equipos del fútbol peruano, pero eso lo está manejando mi representante. Yo le he pedido a él que maneje el tema con total cautela, porque sería mal de mi parte estar hablando con otro club, o estar pensando en otro equipo sabiendo que pertenezco a Católica, donde nos estamos jugando cosas importantes y queremos clasificar a una Copa Libertadores, pues el club hace 30 años no clasifica. Cuando termine el campeonato acá me sentaré a ver que opciones hay", señaló el atacante argentino de 30 años.

Tiene amigos en Universitario

Al ser consultado por algunos nombres ligados al presente del conjunto merengue, el ex Real Garcilaso señaló que tiene buenas referencias del plantel y de su actual entrenador.

"Germán Denis es un delantero extraordinario, con una trayectoria increíble. Es bueno saber que ese tipo de jugadores están en el fútbol peruano, pues le da mucho al fútbol con su experiencia y jerarquía", acotó.

"De Nicolás Córdova me han hablado bien, es un técnico que le gusta jugar, que el equipo sea dinámico. Tengo un amigo, conocido ahí que es Diego Manicero. También siempre, por ahí, hay una cargada de por medio con Pablo Lavandeira, a quien lo enfrenté varias veces. Me han hablado bien del técnico", contó.

Ya sabe lo que le es la hinchada de la 'U'

Danilo Carando, si bien no tiene un acercamiento oficial con la dirigencia de Universitario, sabe lo que es su afición, la cual jugó un gran papel en las últimas fechas donde el club se salvó del descenso.

"Con respecto a la hinchada, es un club grande obviamente, los estuve siguiendo porque veo mucho fútbol, sigo el fútbol peruano por mis compañeros. Estuve viendo que ha llevado mucha gente, han acompañado al equipo en este periodo que fue duro para la 'U", finalizó.

