Daniel Prieto habla sobre su futuro en Alianza Lima para el 2019

El Bocón creyó conveniente hablar con Daniel Prieto, arquero de Alianza Lima para saber cuál es su situación contractual con el elenco blanquiazul. Por esa razón, decidió llamarlo y esto fue lo que nos dijo el golero de 23 años.

Entrevista y Foto: Jean Pierre Maraví / José Luis Cárdenas

"No sé todavía. Termino contrato en estos días con Alianza, pero no sé nada más eso. No he podido conversar como quisiera porque ahora no estoy en Lima y por esa razón no he charlado con la gente del club", expresó Daniel Prieto a El Bocón.

Finalmente, Daniel Prieto ante la pregunta si su prioridad es seguir en Alianza Lima o si maneja otras opciones. El guardameta nos respondió lo siguiente: "No sé. Voy a ver que cosa sale en estos días", sentenció a este diario.

