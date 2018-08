Daniel Chávez: El hincha de Alianza Lima que se juega todo en el Clásico

Daniel Chávez es el único número ‘9’ que tiene Universitario de Deportes para el Clásico. Sin embargo, su momento no es para festejar con la crema, está en crisis de resultados y de goles. El ‘Bombarderito’ se tiene fe ante Alianza Lima, club del cual es hincha y le quiere ganar. "Es un clásico y puede pasar cualquier cosa. Que quede claro que es un partido muy importante para nosotros. Nos jugamos mucho. Yo nunca jugué en Alianza y mi presente es Universitario, me daré al máximo", expresó el único delantero de experiencia que presenta el técnico chileno Nicolás Córdova.

-La falta de gol preocupa..

Dios quiera que se pueda dar ante Alianza. Sé que en cualquier momento se me va a dar. No me desespero, ni presiono. Creo en mi capacidad.

-Las lesiones pasaron factura.

Es complicado. Cinco meses sin jugar costaron mucho pero estamos esperando que se nos pueda dar.

-El hincha crítica y no espera...

Está molesto con justa razón por la situación del club, pero que quede claro que nosotros trabajamos al máximo y dejamos el alma en el campo de juego.

-Preocupa Alianza...

Sabemos que es buen equipo, pero estamos trabajando para ganarles. Dios quiera que así sea.

-La U en zona del descenso.

Es un momento complicado donde nosotros debemos sacar adelante. Estamos trabajando para eso y dar al máximo entre quien entre. No se sabe quién arrancará pero estoy lindo para hacer un buen Clásico y ganar.