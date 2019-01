'Cuto' Guadalupe tras ser elegido el peor fichaje: "Sentí la pegada"

Luis 'Cuto' Guadalupe fue elegido por el portal internacional Infobae como uno de los peores fichajes en la historia de Independiente de Avellaneda, club interesado en fichar a Christian Cueva. Por ello, el exdefensor de Universitario de Deportes le confesó a EL BOCÓN cómo fue su paso por el conjunto argentino y por qué fue difícil su etapa allí.

Todo hubiera sido diferente si...

"Era la primera vez que salía fuera del país y después de una Copa América. Una experiencia bonita. El trato que recibí fue muy bueno. Llegué como lateral derecho y me costó mucho. Me hubiera gustado llegar a Independiente para hacer pretemporada. Sentí la pegada en la parte física con el ‘profe’ Signorini, pero después me adapté y sacaron a Menotti", afirmó el 'Cuto' Guadalupe en exclusiva con EL BOCÓN.

Lo que dijo Infobae

Infobae explicó de esta manera lo que pasó Luis Guadalupe en Independiente: "Nunca nadie entendió muy bien el paso del peruano por Independiente. Llegó por recomendación de César Luis Menotti en 1999 y los argumentos del Flaco se basaban en la búsqueda de un grandote con calidad. Incluso algunos periodistas partidarios insistían en que podía jugar de enganche. Con su metro 98 únicamente disputó 3 partidos y en todos fue de central. Todavía los más memoriosos festejan su gol contra el Corinthians por la Copa Mercosur. Su paso fugaz fue el envión para que traslade su polifuncionalidad a Grecia y Bélgica".

Su estadía en Independiente duró medio año y en aquel año de 1999 fichó por FC Malinas Mechelen de Bélgica, club en el que permaneció hasta el 2002.

