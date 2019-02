Cuto Guadalupe: "No hay forma de que Universitario pelee el título"

Un exreferente de Universitario de Deportes se ha pronunciado sobre la actualidad del equipo de Nicolás Córdova en la Liga 1. Se trata nada menos que de Luis Guadalupe, el 'Cuto' para los amantes del fútbol, quien se ha mostrado bastante desilusionado del presente merengue y no cree que pueda pelear el título con el DT chileno a la cabeza.

No ve campeón a la 'U' en el 2019

"No hay forma de que la 'U' pelee el título este año. Hay que ser realista. Sporting Cristal caminando puede pelearlo, lejos"

"No he visto gran cosa en la 'U'. Me gustaría verlo ante Sporting Cristal, Alianza Lima. Vi el partido con Pirata FC y por peso lo ganó, nada más. Después es muy frágil el equipo, sobre todo en defensa es muy flojo. Imagínate que nuestra salvación es el 'Mudo'"

"Córdova no tiene los pergaminos para estar en la 'U'"

"Nicolás Córdova no tiene los pergaminos para estar donde está. Está ahí porque lo trajeron y no sé si hubo otras opciones. Espero que la 'U' pueda volver a su escencia, que es la de ser dirigido por técnicos con buen recorrido. Los 'compadres' por ejemplo han invertido bien en un técnico de prestigio y creo que los resultados en la 'U' van a demorar"

"Lo que me sorprende es que no veo chicos que salgan de las canteras, como salían antes y que puedan tener algún futuro"

La salida de Juan Vargas afectó al Cuto

"Sí me afectó que Juan Manuel Vargas no siga en la 'U'. A él lo conozco desde que llegué de Béligca, desde los 17 años, es mi compadre espiritual. Hay que ser realista y decir que el hincha esperaba algo más de él. El 'Loco' tenía para rato, pero la misma situación hizo que él no reaccionara"

