Cristiano Ronaldo se burla de los hinchas del 'Atleti' tras derrota

Por partida doble. No cabe duda que Cristiano Ronaldo se fue echando chispas del Wanda Metropolitano. El astro lusitano no soportó la derrota por 2-1 de la Juventus ante Atlético de Madrid y a su salida de vestuarios se burló de los hinchas colchoneros, a quienes les recordó que no habían ganado ninguna Champions League.

"Yo tengo cinco Champions y el Atleti, cero", contestó CR7 a los hinchas del Atleti mientras se dirigía al bus de la Juventus que los llevaría hasta la concentración.

Recordemos que esta acción se repitió también dentro del campo de juego, cuando un grupo de hinchas madrileños empezaron a insultar al '7' de la Juve.

Cristiano Ronaldo: "Ya veremos"

Consultado por el 2-0 en contra que tiene que remontar Juventus en Turín ante el Atlético de Madrid, el 'Comandante' señaló: "Ya veremos".

Mira la reacción de Cristiano Ronaldo

Cristiano: "Cinco Champions tengo yo y el Atlético cero" #ChampionsMLC pic.twitter.com/S9NYrh2iLw — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 20 de febrero de 2019

LEE ADEMÁS: