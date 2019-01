Cristian Palacios: "Creo que no falta nada para enrolarme a Cristal"

El delantero uruguayo Cristian Palacios, quien pertenece a Puebla y que está muy cerca de llegar a Sporting Cristal conversó con Fox Sports Perú Radio y señaló lo siguiente.

"Todavía no sé porque estoy arreglando todo. Tengo que hacer unos tramites allá en Uruguay y después viajaría para Lima. Tengo que hacer unos trámites en Uruguay", dijo Cristian Palacios a Fox Sports Perú Radio.

Luego Cristian Palacios agregó lo siguiente: "Creo que no falta nada para enrolarme a Cristal. Falta unos días y me estaría sumando. Por lo que he hablado sería por un año", enfatizó el delantero uruguayo a Fox Sports Perú Radio.

A su vez, Cristian Palacios enfatizó que significa vestir la camiseta de Sporting Crista: "Es un club muy lindo e importante de Perú. Lo que más me motiva es jugar Libertadores para poder darle una alegría a la gente. Como todo jugador quiere continuidad, jugar. Todo delantero quiere hacer goles. Ahora, se me abrió la oportunidad y bueno solo queda aprovecharla y dar el máximo", enfatizó a Fox Sport Perú Radio.

Además, comentó un poco como son sus características de juego: "Soy un delantero rápido, tranquilo a la hora de definir, con muchas ganas de sumar al equipo y hacer las cosas bien"

Ante la pregunta si siente alguna presión por reemplazar a Gabriel Costa, Cristian Palacios dijo lo siguiente a Fox Sports Perú Radio: "Presión no. Cada jugador hace lo suyo desde donde le toca. Él que llega viene para sumar al equipo y trata de aportar lo que uno sabe".

Finalmente agregó lo siguiente: "Extraño hacer goles. He salido goleador en varios equipos y eso me da la tranquilidad de poder acoplarme al equipo que vaya".